Неманья Йович - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Йович
|Команда
|Партизан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 августа 2002 (20 лет)
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Йович
|Команда
|Партизан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 августа 2002 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|82' - 90'
|Партизан
|1:3
|Шериф
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Шериф
|0:1
|Партизан
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Партизан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|64' -90'
|Партизан (Белград)
|2:2
|АЕК (Ларнака)
|04.08.2022
|Был в запасе
|АЕК (Ларнака)
|2:1
|Партизан (Белград)