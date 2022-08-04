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    Неманья Йович - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Неманья
    Фамилия Йович
    Команда Партизан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 августа 2002 (20 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 82' - 90' Партизан 1:3 Шериф Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Шериф 0:1 Партизан Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Партизан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 64' -90' Партизан (Белград) 2:2 АЕК (Ларнака)
    04.08.2022 Был в запасе АЕК (Ларнака) 2:1 Партизан (Белград)
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