Рео Хатате - статистика
#41 | Полузащитник
|Имя
|Рео
|Фамилия
|Хатате
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сузука
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Рео
|Фамилия
|Хатате
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сузука
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 66'
|Сент-Миррен
|1:5
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|18.02.2023
|1' - 79'
|Селтик
|4:0
|Абердин
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|13' 76'
|05.02.2023
|1' - 69'
|Сент-Джонстон
|1:4
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Селтик
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -82'
|Реал (Мадрид)
|5:1
|Селтик (Глазго)
|25.10.2022
|1' -84'
|Селтик (Глазго)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|11.10.2022
|1' -66'
|Селтик (Глазго)
|0:2
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|34'
|05.10.2022
|1' -82'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:1
|Селтик (Глазго)
|14.09.2022
|1' -68'
|Шахтер (Донецк)
|1:1
|Селтик (Глазго)
|10'
|06.09.2022
|1' -72'
|Селтик (Глазго)
|0:3
|Реал (Мадрид)