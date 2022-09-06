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    Рео Хатате - статистика

    #41 | Полузащитник
    Имя Рео
    Фамилия Хатате
    Команда Селтик
    Состав Основной
    Родной город Сузука
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 172
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 66' Сент-Миррен 1:5 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    18.02.2023 1' - 79' Селтик 4:0 Абердин Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    13' 76'
    05.02.2023 1' - 69' Сент-Джонстон 1:4 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Селтик 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -82' Реал (Мадрид) 5:1 Селтик (Глазго)
    25.10.2022 1' -84' Селтик (Глазго) 1:1 Шахтер (Донецк)
    11.10.2022 1' -66' Селтик (Глазго) 0:2 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    34'
    05.10.2022 1' -82' РБ Лейпциг (Лейпциг) 3:1 Селтик (Глазго)
    14.09.2022 1' -68' Шахтер (Донецк) 1:1 Селтик (Глазго)
    10'
    06.09.2022 1' -72' Селтик (Глазго) 0:3 Реал (Мадрид)
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