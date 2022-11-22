Али Аль-Хассан - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Али
|Фамилия
|Аль-Хассан
|Команда
|Аль-Наср
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 марта 1997 (26 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Али
|Фамилия
|Аль-Хассан
|Команда
|Аль-Наср
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 марта 1997 (26 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саудовская Аравия
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2022
|1' -46'
|Саудовская Аравия
|1:2
|Мексика
|34'
|26.11.2022
|Был в запасе
|Польша
|2:0
|Саудовская Аравия
|22.11.2022
|Был в запасе
|Аргентина
|1:2
|Саудовская Аравия