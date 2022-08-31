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    Лука Гагнидзе - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Лука
    Фамилия Гагнидзе
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Тбилиси
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 февраля 2003 (20 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Динамо 1:0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 18 тур
    01.03.2023 46' - 90' Динамо 1:1 Крылья Советов Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    23.02.2023 73' - 90' Крылья Советов 2:1 Динамо Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    15.02.2023 1' - 90' ЦСКА 2:1 Динамо Товарищеские матчи
    43'
    12.02.2023 1' - 90' Динамо 4:2 Химки Товарищеские матчи
    06.02.2023 1' - 90' Динамо 4:1 Енисей Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.03.2023 46' -90' Динамо (Москва) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    23.02.2023 73' -90' Крылья Советов (Самара) 2:1 Динамо (Москва)
    27.11.2022 84' -90' Динамо (Москва) 1:0 Оренбург (Оренбург)
    23.11.2022 73' -90' Ахмат (Грозный) 2:1 Динамо (Москва)
    13.09.2022 Был в запасе Динамо (Москва) 2:1 Ахмат (Грозный)
    31.08.2022 57' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Динамо (Москва)
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