Лука Гагнидзе - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Гагнидзе
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Гагнидзе
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Динамо
|1:0
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|01.03.2023
|46' - 90'
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|23.02.2023
|73' - 90'
|Крылья Советов
|2:1
|Динамо
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|15.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|2:1
|Динамо
|Товарищеские матчи
|43'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Динамо
|4:2
|Химки
|Товарищеские матчи
|06.02.2023
|1' - 90'
|Динамо
|4:1
|Енисей
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.03.2023
|46' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|23.02.2023
|73' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Динамо (Москва)
|27.11.2022
|84' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|23.11.2022
|73' -90'
|Ахмат (Грозный)
|2:1
|Динамо (Москва)
|13.09.2022
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|2:1
|Ахмат (Грозный)
|31.08.2022
|57' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Динамо (Москва)