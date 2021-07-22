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    Josep Maria Tizon - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Josep Maria Tizon
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Санта-Колома 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 80' -89' Санта-Колома (Санта-Колома) 1:2 Хиберниан (Эдинбург)
    22.07.2021 90' -89' Хиберниан (Эдинбург) 3:0 Санта-Колома (Санта-Колома)
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