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    S. Petrov - статистика

    Имя S. Petrov
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Раднички 2 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -122' Раднички (Ниш) 3:4
    (1:3)п    		 Гзира Юнайтед (Гзира)
    77' 90'
    21.07.2022 1' -90' Гзира Юнайтед (Гзира) 2:2 Раднички (Ниш)
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