Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Eliot Gashi - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Eliot Gashi
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дюделанж 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Дюделанж (Дюделанж) 2:2 Мальме (Мальме)
    49'
    04.08.2022 42' -90' Мальме (Мальме) 3:0 Дюделанж (Дюделанж)
    • Читайте нас: 
    11