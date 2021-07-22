Рафаэль Махаррамли - статистика
#99 | Защитник
|Имя
|Рафаэль
|Фамилия
|Махаррамли
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баку
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 октября 1999 (23 года)
|Рост
|169
|Имя
|Рафаэль
|Фамилия
|Махаррамли
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баку
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 октября 1999 (23 года)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кешля
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|67' -90'
|Кешля (Баку)
|2:4
|Сочи (Сочи)
|22.07.2021
|58' -89'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Кешля (Баку)