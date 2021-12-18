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    Мартин Пайеро - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Мартин
    Фамилия Пайеро
    Команда Банфилд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 сентября 1998 (24 года)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидлсбро 11 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    27.04.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Кардифф (Кардифф)
    23.04.2022 90' -90' Суонси (Суонси) 1:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    09.02.2022 87' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    29.01.2022 57' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    24.01.2022 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    15.01.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:1 Рединг (Рединг)
    29.12.2021 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 1:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    26.12.2021 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    18.12.2021 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Борнмут (Борнмут)
    11.12.2021 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    04.12.2021 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Суонси (Суонси)
    06.11.2021 1' -72' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    30.10.2021 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 0:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    23.10.2021 1' -90' Кардифф (Кардифф) 0:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    74'
    20.10.2021 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Барнсли (Барнсли)
    16.10.2021 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    45'
    28.09.2021 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    25.09.2021 1' -61' Рединг (Рединг) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    18.09.2021 79' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:2 Блэкпул (Блэкпул)
    28.08.2021 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    21.08.2021 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 0:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    18.08.2021 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    90'
    14.08.2021 72' -89' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    08.08.2021 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
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