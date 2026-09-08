Был в запасе

Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Англия. Кубок лиги 2026/2027 Англия. Чемпионшип 2026/2027 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Англия. Кубок лиги 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Чемпионшип 2021/2022 Олимпиада 2020