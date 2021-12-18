Мартин Пайеро - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Пайеро
|Команда
|Банфилд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|182
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Пайеро
|Команда
|Банфилд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидлсбро
|11
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|27.04.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)
|23.04.2022
|90' -90'
|Суонси (Суонси)
|1:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|09.02.2022
|87' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|29.01.2022
|57' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|24.01.2022
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:1
|Рединг (Рединг)
|29.12.2021
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|26.12.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|18.12.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|06.11.2021
|1' -72'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|30.10.2021
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|23.10.2021
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|74'
|20.10.2021
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Барнсли (Барнсли)
|16.10.2021
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|45'
|28.09.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|25.09.2021
|1' -61'
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|18.09.2021
|79' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|18.08.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|90'
|14.08.2021
|72' -89'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|08.08.2021
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)