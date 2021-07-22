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    Туран Вализада - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Туран
    Фамилия Вализада
    Команда Кешля
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 января 2001 (22 года)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кешля 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 Был в запасе Кешля (Баку) 2:4 Сочи (Сочи)
    22.07.2021 1' -89' Сочи (Сочи) 3:0 Кешля (Баку)
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