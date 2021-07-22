Туран Вализада - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Туран
|Фамилия
|Вализада
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 января 2001 (22 года)
|Рост
|177
|Имя
|Туран
|Фамилия
|Вализада
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 января 2001 (22 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кешля
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|Был в запасе
|Кешля (Баку)
|2:4
|Сочи (Сочи)
|22.07.2021
|1' -89'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Кешля (Баку)