Миюшко Божович - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Миюшко
|Фамилия
|Божович
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Родной город
|Плевля
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 1988 (34 года)
|Рост
|190
|Имя
|Миюшко
|Фамилия
|Божович
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Родной город
|Плевля
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 1988 (34 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кешля
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|1' -90'
|Кешля (Баку)
|2:4
|Сочи (Сочи)
|22.07.2021
|1' -89'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Кешля (Баку)