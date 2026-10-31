Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Тимур Касимов - статистика

Нефтехимик
12 декабря 2002 (23), Белгород
#31 | Нападающий
181 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
65' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шахтер Донецк РФ
7
2
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
13.06.2026
Дружба
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 1
30.05.2026
Победа
1' - 79'
10'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Шахтер Донецк РФ
2 : 1
23.05.2026
Заря Луганск РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Чайка-М
1 : 4
16.05.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 46'
30'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 2
08.05.2026
Ростов-2
1' - 59'
4'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 0
25.04.2026
Севастополь
74' - 90'
Главные новости
Стала известна реакция Винисиуса на потерю места в основе «Реала»
01:01
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
00:56
Агент Батракова высказался об интересе топ-клубов Европы
00:45
ФотоМаксименко – третий вратарь в истории РПЛ, получивший две красные за сезон
Вчера, 23:51
2
Генич назвал трех кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»
Вчера, 23:36
3
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
Вчера, 23:25
3
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:21
3
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
Вчера, 22:41
4
Семак отреагировал на решение Карпина не вызывать Соболева в сборную
Вчера, 22:19
4
Реакция Мостового на очередное удаление Максименко
Вчера, 21:53
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+