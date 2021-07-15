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Karstin Hansen
Статистика
Karstin Hansen - статистика
#29 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рунавик
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1 раунд
Рунавик
1 : 3
15.07.2021
Хонка
1' - 90'
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