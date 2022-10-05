Илья Сафронов - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Сафронов
|Команда
|Олимп-Долгопрудный
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новосибирск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 августа 1998 (24 года)
|Рост
|179
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Сафронов
|Команда
|Олимп-Долгопрудный
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новосибирск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 августа 1998 (24 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
(4:5)п
|Шинник (Ярославль)
|52'