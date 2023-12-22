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Хосе Канте
Статистика
Хосе Канте - статистика
Завершил карьеру
27 сентября 1990 (36), Сабадель
#24 | Нападающий
184 см
Гвинея
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Трансферы
Статистика по турнирам
Клубный чемпионат мира 2023
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Урава Рэд Даймондс
3
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
Урава Рэд Даймондс
2 : 4
22.12.2023
Аль-Ахли
1' - 90'
43'
75'
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Урава Рэд Даймондс
0 : 3
19.12.2023
Манчестер Сити
1' - 64'
Клубный чемпионат мира, 2 раунд
Леон
0 : 1
15.12.2023
Урава Рэд Даймондс
1' - 90'
78'
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