Ираклий Манелов - статистика
#69 | Нападающий
|Имя
|Ираклий
|Фамилия
|Манелов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Ираклий
|Фамилия
|Манелов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Краснодар
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.09.2022
|81' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:2
(3:1)п
|Краснодар (Краснодар)
|31.08.2022
|1' -71'
|Химки (Химки)
|0:2
|Краснодар (Краснодар)