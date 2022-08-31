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    Ираклий Манелов - статистика

    #69 | Нападающий
    Имя Ираклий
    Фамилия Манелов
    Команда Арсенал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 73' Динамо Мх 0:0 Арсенал Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.09.2022 81' -90' Локомотив (Москва) 2:2
    (3:1)п    		 Краснодар (Краснодар)
    31.08.2022 1' -71' Химки (Химки) 0:2 Краснодар (Краснодар)
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