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    A. Arakelyan - статистика

    Имя A. Arakelyan
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арарат 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -46' Арарат (Ереван) 2:2 Шкендия (Тетово)
    07.07.2022 1' -60' Шкендия (Тетово) 2:0 Арарат (Ереван)
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