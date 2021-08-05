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    Jakub Sylvestr - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Jakub Sylvestr
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жальгирис 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 58' -89' Жальгирис (Вильнюс) 0:1 Мура 05 (Мурска-Собота)
    05.08.2021 1' -56' Мура 05 (Мурска-Собота) 0:0 Жальгирис (Вильнюс)
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