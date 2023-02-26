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    Брайан Охеда - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Брайан
    Фамилия Охеда
    Команда Реал Солт-Лейк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 июня 2000 (22 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Сиэтл 2:0 Реал Солт-Лейк США. МЛС, 3 тур
    62'
    26.02.2023 1' - 88' Ванкувер Уайткепс 1:2 Реал Солт-Лейк США. МЛС, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Солт-Лейк 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 2:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    62'
    26.02.2023 1' -88' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
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