Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2026/2027 Аргентина. Примера 2025 Греция. Суперлига 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Эквадор. Серия А 2024 Бразилия. Серия А 2022 Бразилия. Серия А 2021 Кубок Америки 2021 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022