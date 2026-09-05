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Греция. Суперлига
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Волос
Жан Уртадо
Статистика
€ 400 тыс
Жан Уртадо - статистика
Волос
5 марта 2000 (26)
#9 | Нападающий
183 см
Венесуэла
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 1
05.09.2026
Олимпиакос
1' - 17'
17'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Аргентина. Примера 2025
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Эквадор. Серия А 2024
Бразилия. Серия А 2022
Бразилия. Серия А 2021
Кубок Америки 2021
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Команда
И
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П
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Волос
3
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1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 1
05.09.2026
Олимпиакос
1' - 17'
17'
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
1 : 1
29.08.2026
Ираклис
1' - 90'
23'
Греция. Суперлига, 1 тур
ОФИ
2 : 0
23.08.2026
Волос
1' - 90'
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