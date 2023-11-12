Джордан Земура - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Джордан
|Фамилия
|Земура
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 1999 (24 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Джордан
|Фамилия
|Земура
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 1999 (24 года)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2024
|1' - 90'
|Удинезе
|0:0
|Кальяри
|Италия. Серия А, 25 тур
|12.02.2024
|1' - 66'
|Ювентус
|0:1
|Удинезе
|Италия. Серия А, 24 тур
|03.02.2024
|1' - 68'
|Удинезе
|0:0
|Монца
|Италия. Серия А, 23 тур
|27.01.2024
|76' - 90'
|Аталанта
|2:0
|Удинезе
|Италия. Серия А, 22 тур
|20.01.2024
|Был в запасе
|Удинезе
|2:3
|Милан
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|18
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2024
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|12.02.2024
|1' -66'
|Ювентус (Турин)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|03.02.2024
|1' -68'
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Монца (Монца)
|27.01.2024
|76' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|20.01.2024
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:3
|Милан (Милан)
|14.01.2024
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|09.12.2023
|1' -86'
|Интер (Милан)
|4:0
|Удинезе (Удине)
|03.12.2023
|1' -88'
|Удинезе (Удине)
|3:3
|Верона (Верона)
|44'
|26.11.2023
|1' -83'
|Рома (Рим)
|3:1
|Удинезе (Удине)
|12.11.2023
|1' -83'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|04.11.2023
|1' -84'
|Милан (Милан)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|29.10.2023
|1' -62'
|Монца (Монца)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|23.10.2023
|90' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|06.10.2023
|82' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|01.10.2023
|46' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Дженоа (Генуя)
|27.09.2023
|72' -90'
|Наполи (Неаполь)
|4:1
|Удинезе (Удине)
|24.09.2023
|75' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:2
|Фиорентина (Флоренция)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|02.09.2023
|62' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|28.08.2023
|81' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|20.08.2023
|46' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:3
|Ювентус (Турин)