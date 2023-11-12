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    Джордан Земура - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Джордан
    Фамилия Земура
    Команда Удинезе
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 ноября 1999 (24 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2024 1' - 90' Удинезе 0:0 Кальяри Италия. Серия А, 25 тур
    12.02.2024 1' - 66' Ювентус 0:1 Удинезе Италия. Серия А, 24 тур
    03.02.2024 1' - 68' Удинезе 0:0 Монца Италия. Серия А, 23 тур
    27.01.2024 76' - 90' Аталанта 2:0 Удинезе Италия. Серия А, 22 тур
    20.01.2024 Был в запасе Удинезе 2:3 Милан Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 18 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2024 1' -90' Удинезе (Удине) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    12.02.2024 1' -66' Ювентус (Турин) 0:1 Удинезе (Удине)
    03.02.2024 1' -68' Удинезе (Удине) 0:0 Монца (Монца)
    27.01.2024 76' -90' Аталанта (Бергамо) 2:0 Удинезе (Удине)
    20.01.2024 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:3 Милан (Милан)
    14.01.2024 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:2 Удинезе (Удине)
    09.12.2023 1' -86' Интер (Милан) 4:0 Удинезе (Удине)
    03.12.2023 1' -88' Удинезе (Удине) 3:3 Верона (Верона)
    44'
    26.11.2023 1' -83' Рома (Рим) 3:1 Удинезе (Удине)
    12.11.2023 1' -83' Удинезе (Удине) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    04.11.2023 1' -84' Милан (Милан) 0:1 Удинезе (Удине)
    29.10.2023 1' -62' Монца (Монца) 1:1 Удинезе (Удине)
    23.10.2023 90' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    06.10.2023 82' -90' Эмполи (Эмполи) 0:0 Удинезе (Удине)
    01.10.2023 46' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Дженоа (Генуя)
    27.09.2023 72' -90' Наполи (Неаполь) 4:1 Удинезе (Удине)
    24.09.2023 75' -90' Удинезе (Удине) 0:2 Фиорентина (Флоренция)
    17.09.2023 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:0 Удинезе (Удине)
    02.09.2023 62' -90' Удинезе (Удине) 0:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    28.08.2023 81' -90' Салернитана (Салернитана) 1:1 Удинезе (Удине)
    20.08.2023 46' -90' Удинезе (Удине) 0:3 Ювентус (Турин)
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