Clément Depres - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Clément Depres
|Команда
|Родез
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Clément Depres
|Команда
|Родез
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|82' - 90'
|Родез
|0:0
|Дюнкерк
|Франция. Лига 2, 24 тур
|03.02.2024
|38' - 90'
|Анжер
|2:1
|Родез
|Франция. Лига 2, 23 тур
|63'
|27.01.2024
|Был в запасе
|Родез
|1:2
|Лаваль
|Франция. Лига 2, 22 тур
|23.01.2024
|1' - 71'
|Генгам
|3:3
|Родез
|Франция. Лига 2, 21 тур
|20.01.2024
|77' - 90'
|Родез
|1:3
|Монако
|Франция. Кубок, 1/16 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ним
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|77' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Ним (Ним)
|16.05.2021
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|2:5
|Лион (Лион)