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    Clément Depres - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Clément Depres
    Команда Родез
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 82' - 90' Родез 0:0 Дюнкерк Франция. Лига 2, 24 тур
    03.02.2024 38' - 90' Анжер 2:1 Родез Франция. Лига 2, 23 тур
    63'
    27.01.2024 Был в запасе Родез 1:2 Лаваль Франция. Лига 2, 22 тур
    23.01.2024 1' - 71' Генгам 3:3 Родез Франция. Лига 2, 21 тур
    20.01.2024 77' - 90' Родез 1:3 Монако Франция. Кубок, 1/16 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ним 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 77' -90' Ренн (Ренн) 2:0 Ним (Ним)
    16.05.2021 Был в запасе Ним (Ним) 2:5 Лион (Лион)
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