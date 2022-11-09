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    Джош Виндасс - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Джош
    Фамилия Виндасс
    Команда Шеффилд Уэнсдэй
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 января 1994 (29 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шеффилд Уэнсдэй 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -76' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:1
    (6:5)п    		 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    24'
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