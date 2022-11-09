Джош Виндасс - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Виндасс
|Команда
|Шеффилд Уэнсдэй
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 1994 (29 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Виндасс
|Команда
|Шеффилд Уэнсдэй
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 1994 (29 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шеффилд Уэнсдэй
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -76'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
(6:5)п
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|24'