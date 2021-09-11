Калеб Тэйлор - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Калеб
|Фамилия
|Тэйлор
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 2003 (20 лет)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Калеб
|Фамилия
|Тэйлор
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 2003 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2022
|62' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|4:0
|Барнсли (Барнсли)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|03.11.2021
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.09.2021
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)