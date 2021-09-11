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    Калеб Тэйлор - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Калеб
    Фамилия Тэйлор
    Команда Вест Бромвич
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 января 2003 (20 лет)
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2022 62' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 4:0 Барнсли (Барнсли)
    23.04.2022 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    22.01.2022 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    15.01.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    11.12.2021 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Рединг (Рединг)
    04.12.2021 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    03.11.2021 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    18.09.2021 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    14.09.2021 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Дерби Каунти (Дерби)
    11.09.2021 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    28.08.2021 Был в запасе Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
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