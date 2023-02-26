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    Jackson Conway - статистика

    #36 | Нападающий
    Имя Jackson Conway
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атланта Юнайтед 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Атланта Юнайтед (Атланта) 1:1 Торонто (Торонто)
    26.02.2023 1' -56' Атланта Юнайтед (Атланта) 2:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
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