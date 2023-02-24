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    Wout De Buyser - статистика

    #57 | Нападающий
    Имя Wout De Buyser
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зюлте-Варегем 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 78' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 4:2 Зюлте-Варегем (Варегем)
    24.02.2023 84' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 3:3 Кортрейк (Кортрейк)
    90'
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