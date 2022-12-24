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    Уильям Фиш - статистика

    #48 | Защитник
    Имя Уильям
    Фамилия Фиш
    Команда Манчестер Юнайтед
    Состав Молодежный
    Родной город Манчестер
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 февраля 2003 (20 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хиберниан 10 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Ливингстон (Ливингстон) 1:4 Хиберниан (Эдинбург)
    18.02.2023 1' -90' Хиберниан (Эдинбург) 2:0 Килмарнок (Килмарнок)
    16'
    04.02.2023 1' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 0:1 Хиберниан (Эдинбург)
    31.01.2023 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 1:1 Хиберниан (Эдинбург)
    28.01.2023 1' -90' Хиберниан (Эдинбург) 6:0 Абердин (Абердин)
    90'
    14.01.2023 1' -64' Хиберниан (Эдинбург) 2:2 Данди Юнайтед (Данди)
    08.01.2023 Был в запасе Мазервелл (Мазервелл) 2:3 Хиберниан (Эдинбург)
    02.01.2023 1' -46' Хартс (Эдинбург) 3:0 Хиберниан (Эдинбург)
    28.12.2022 Был в запасе Хиберниан (Эдинбург) 0:4 Селтик (Глазго)
    24.12.2022 61' -90' Хиберниан (Эдинбург) 4:0 Ливингстон (Ливингстон)
    15.12.2022 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 3:2 Хиберниан (Эдинбург)
    12.11.2022 Был в запасе Килмарнок (Килмарнок) 1:0 Хиберниан (Эдинбург)
    08.11.2022 Был в запасе Хиберниан (Эдинбург) 0:2 Росс Каунти (Дингволл)
    04.11.2022 Был в запасе Абердин (Абердин) 4:1 Хиберниан (Эдинбург)
    29.10.2022 79' -90' Хиберниан (Эдинбург) 3:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    21.10.2022 Был в запасе Хиберниан (Эдинбург) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    15.10.2022 Был в запасе Селтик (Глазго) 6:1 Хиберниан (Эдинбург)
    11.10.2022 77' -90' Данди Юнайтед (Данди) 1:0 Хиберниан (Эдинбург)
    08.10.2022 Был в запасе Хиберниан (Эдинбург) 1:0 Мазервелл (Мазервелл)
    01.10.2022 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 0:2 Хиберниан (Эдинбург)
    17.09.2022 Был в запасе Хиберниан (Эдинбург) 3:1 Абердин (Абердин)
    03.09.2022 Был в запасе Хиберниан (Эдинбург) 1:0 Килмарнок (Килмарнок)
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