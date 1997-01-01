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Факел
Альберт Габараев
Новости
€ 350 тыс
Альберт Габараев - новости
Факел
28 сентября 1997 (27 лет), Краснодар
#5 | Защитник
190 см
Россия
Статистика
Новости
«Факел» объявил о двух трансферах
22 января
«Факел» пополнится российским защитником из чемпионата Казахстана
22 января
Главные новости
Сафонов прокомментировал крупную победу «ПСЖ» над «Сент-Этьеном»: «Не очень рад»
23:18
1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил на выезде «Сент-Этьен» (6:1)
22:55
Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
22:19
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Акинфеев получил в подарок вареных раков после победы над «Динамо Мх»
21:55
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (2:0) – 5-я победа подряд
21:20
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В Беларуси заявили о тренерской деградации Гончаренко
21:06
1
Гончаренко сбежал с пресс-конференции после поражения от «Химок»
20:45
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Мор обвинил клуб РПЛ в «кидке»
19:58
1
Джикия одним словом отреагировал на информацию о драке игроков «Химок»
19:20
3
Онопко сравнил тренера «Ростова» с Моуринью
19:12
4
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