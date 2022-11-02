Альберт Габараев - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Альберт
|Фамилия
|Габараев
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Альберт
|Фамилия
|Габараев
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -90'
|Родина (Москва)
|3:4
|Звезда (Санкт-Петербург)
|41'