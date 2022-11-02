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    Альберт Габараев - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Альберт
    Фамилия Габараев
    Команда Тобол
    Состав Основной
    Родной город Краснодар
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 сентября 1997 (25 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Родина 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -90' Родина (Москва) 3:4 Звезда (Санкт-Петербург)
    41'
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