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Команды
Факел
Альберт Габараев
Статистика
€ 500 тыс
Альберт Габараев - статистика
Факел
28 сентября 1997 (29), Краснодар
#5 | Защитник
190 см
Россия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
1 : 0
16.09.2026
Факел
1' - 90'
66'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Факел
2 : 2
12.09.2026
Балтика
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
3 : 1
05.09.2026
Факел
1' - 80'
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
1 : 1
01.09.2026
Краснодар
73' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Команда
И
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П
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Факел
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
1 : 1
01.09.2026
Краснодар
73' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Ахмат
2 : 1
18.08.2026
Факел
Был в запасе
Россия. Кубок, 1 тур
Факел
0 : 1
05.08.2026
Динамо
Был в запасе
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