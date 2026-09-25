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АЕК
Андреас Параскевас
Статистика
€ 175 тыс
Андреас Параскевас - статистика
АЕК
15 сентября 1998 (28)
#51 | Вратарь
187 см
Кипр
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Был в запасе
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония 29-го мая
1 : 2
18.09.2026
АЕК
Был в запасе
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
АЕК
0 : 1
13.09.2026
Пафос
Был в запасе
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 4
06.09.2026
АЕК
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕК
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Бейтар
2 : 3
30.07.2026
АЕК
1' - 120'
Лига конференций, 2 раунд
АЕК
0 : 1
23.07.2026
Бейтар
1' - 90'
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