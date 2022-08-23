Мадс Серенсен - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Мадс
|Фамилия
|Серенсен
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хорсенс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1999 (24 года)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Мадс
|Фамилия
|Серенсен
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хорсенс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1999 (24 года)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Колчестер Юнайтед (Колчестер)
|0:2
|Брентфорд (Лондон)
|90'