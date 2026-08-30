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Мидтьюлланд
Мадс Серенсен
Статистика
€ 6 млн
Мадс Серенсен - статистика
Мидтьюлланд
7 января 1999 (27), Хорсенс
#22 | Защитник
193 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Мидтьюлланд
5
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 6 тур
Силькеборг
1 : 1
30.08.2026
Мидтьюлланд
1' - 46'
Дания. Суперлига, 5 тур
Мидтьюлланд
1 : 0
23.08.2026
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Люнгбю
1 : 1
16.08.2026
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
02.08.2026
Хорсенс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Сендерийск
2 : 3
26.07.2026
Мидтьюлланд
1' - 90'
26'
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