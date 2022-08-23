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    Мадс Серенсен - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Мадс
    Фамилия Серенсен
    Команда Гронинген
    Состав Основной
    Родной город Хорсенс
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 января 1999 (24 года)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.02.2023 1' - 90' Гронинген 1:1 Твенте Голландия. Эредивизие, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брентфорд 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Колчестер Юнайтед (Колчестер) 0:2 Брентфорд (Лондон)
    90'
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