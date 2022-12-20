Гэвин Базуну - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Гэвин
|Фамилия
|Базуну
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Гэвин
|Фамилия
|Базуну
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Саутгемптон
|1:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Лидс
|1:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Челси
|0:1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|24.01.2023
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|11.01.2023
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|20.12.2022
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Линкольн (Линкольн)
|2'