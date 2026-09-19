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Сток Сити
Бен Уилмот
Статистика
€ 5,50 млн
Бен Уилмот - статистика
Сток Сити
4 ноября 1999 (26)
#16 | Защитник
188 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Сток Сити
2 : 1
19.09.2026
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Уотфорд
1 : 2
12.09.2026
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Кардифф
1 : 1
08.09.2026
Сток Сити
1' - 90'
27'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Сток Сити
4 : 0
05.09.2026
Чарльтон
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Чемпионшип 2026/2027
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Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
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Сток Сити
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Сток Сити
1 : 1
25.08.2026
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Сток Сити
2 : 0
08.08.2026
Олдхэм
1' - 90'
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