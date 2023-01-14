Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бен Уилмот - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Бен
    Фамилия Уилмот
    Команда Сток Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 ноября 1999 (23 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 26' Сандерленд 1:5 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    28.02.2023 1' - 90' Сток Сити 0:1 Брайтон Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 1' - 90' Сток Сити 0:1 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 34 тур
    21.02.2023 1' - 90' Суонси 1:3 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 1' - 90' Блэкпул 1:0 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 33 тур
    90'
    15.02.2023 1' - 90' Сток Сити 3:0 Хаддерсфилд Таун Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 90' Сток Сити 0:0 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 32 3 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -26' Сандерленд (Сандерленд) 1:5 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    25.02.2023 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    21.02.2023 1' -90' Суонси (Суонси) 1:3 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    18.02.2023 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    90'
    15.02.2023 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    11.02.2023 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    04.02.2023 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    21.01.2023 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 4:0 Рединг (Рединг)
    14.01.2023 1' -79' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    02.01.2023 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Престон (Престон)
    81'
    30.12.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Бернли (Бернли)
    26.12.2022 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    12.11.2022 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    08.11.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Лутон Таун (Лутон)
    05.11.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    02.11.2022 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    29.10.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    22.10.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Ковентри (Ковентри)
    18.10.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    15.10.2022 1' -90' Престон (Престон) 0:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    08.10.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    4' 86'
    05.10.2022 1' -90' Бернли (Бернли) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    64'
    02.10.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:4 Уотфорд (Уотфорд)
    17.09.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    13.09.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:3 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    45'
    04.09.2022 1' -90' Рединг (Рединг) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    40'
    31.08.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Суонси (Суонси)
    27.08.2022 1' -69' Блэкберн (Блэкберн) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    20.08.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Сандерленд (Сандерленд)
    17.08.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    13.08.2022 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    06.08.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Блэкпул (Блэкпул)
    30.07.2022 1' -79' Миллуолл (Лондон) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    • Читайте нас: 
    11