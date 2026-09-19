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Серия А 2026/2027
Команды
Венеция
Торир Йоханн Хельгасон
Статистика
€ 1,80 млн
Торир Йоханн Хельгасон - статистика
Венеция
28 сентября 2000 (26)
#21 | Полузащитник
Исландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
0 : 2
19.09.2026
Лацио
1' - 73'
73'
Италия. Серия А, 4 тур
Венеция
2 : 4
11.09.2026
Фиорентина
44' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Фрозиноне
3 : 2
06.09.2026
Венеция
Был в запасе
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Венеция
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
0 : 2
19.09.2026
Лацио
1' - 73'
73'
Италия. Серия А, 4 тур
Венеция
2 : 4
11.09.2026
Фиорентина
44' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Фрозиноне
3 : 2
06.09.2026
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 0
28.08.2026
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Венеция
0 : 2
23.08.2026
Лечче
Был в запасе
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