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    Торир Йоханн Хельгасон - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Торир Йоханн
    Фамилия Хельгасон
    Команда Лечче
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 сентября 2000 (22 года)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 83' - 90' Интер 2:0 Лечче Италия. Серия А, 25 тур
    25.02.2023 Был в запасе Лечче 0:1 Сассуоло Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 Был в запасе Аталанта 1:2 Лечче Италия. Серия А, 23 тур
    11.02.2023 Был в запасе Лечче 1:1 Рома Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 83' -90' Интер (Милан) 2:0 Лечче (Лечче)
    25.02.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    19.02.2023 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:2 Лечче (Лечче)
    11.02.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Рома (Рим)
    04.02.2023 87' -90' Кремонезе (Кремона) 0:2 Лечче (Лечче)
    27.01.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:2 Салернитана (Салернитана)
    21.01.2023 Был в запасе Верона (Верона) 2:0 Лечче (Лечче)
    14.01.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:2 Милан (Милан)
    12.11.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:2 Лечче (Лечче)
    09.11.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    04.11.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    29.10.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Ювентус (Турин)
    23.10.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Лечче (Лечче)
    17.10.2022 90' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    09.10.2022 71' -90' Рома (Рим) 2:1 Лечче (Лечче)
    02.10.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    16.09.2022 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 1:2 Лечче (Лечче)
    11.09.2022 1' -46' Лечче (Лечче) 1:1 Монца (Монца)
    05.09.2022 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Лечче (Лечче)
    31.08.2022 1' -46' Наполи (Неаполь) 1:1 Лечче (Лечче)
    28.08.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    20.08.2022 71' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Лечче (Лечче)
    13.08.2022 74' -90' Лечче (Лечче) 1:2 Интер (Милан)
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