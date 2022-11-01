Илья Голятов - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Голятов
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Железногорск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Голятов
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Железногорск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Звезда (Санкт-Петербург)
|01.11.2022
|63' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Енисей (Красноярск)