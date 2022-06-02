Лиел Абада - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Лиел
|Фамилия
|Абада
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Петах Тиква
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 октября 2001 (21 год)
|Рост
|168
|Имя
|Лиел
|Фамилия
|Абада
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Петах Тиква
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 октября 2001 (21 год)
|Рост
|168
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|46' - 90'
|Сент-Миррен
|1:5
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|70' 72'
|18.02.2023
|63' - 90'
|Селтик
|4:0
|Абердин
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|90'
|05.02.2023
|69' - 90'
|Сент-Джонстон
|1:4
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур