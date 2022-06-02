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    Лиел Абада - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Лиел
    Фамилия Абада
    Команда Селтик
    Состав Основной
    Родной город Петах Тиква
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 октября 2001 (21 год)
    Рост 168
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 46' - 90' Сент-Миррен 1:5 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    70' 72'
    18.02.2023 63' - 90' Селтик 4:0 Абердин Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    90'
    05.02.2023 69' - 90' Сент-Джонстон 1:4 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Израиль 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2022 1' -77' Израиль 2:1 Албания
    13.06.2022 1' -78' Исландия 2:2 Израиль
    10.06.2022 1' -90' Албания 1:2 Израиль
    02.06.2022 1' -81' Израиль 2:2 Исландия
    25'
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