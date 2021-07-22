Амиль Юнанов - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Амиль
|Фамилия
|Юнанов
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 января 1993 (30 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Амиль
|Фамилия
|Юнанов
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 января 1993 (30 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кешля
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|79' -90'
|Кешля (Баку)
|2:4
|Сочи (Сочи)
|22.07.2021
|1' -89'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Кешля (Баку)