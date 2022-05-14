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    Максим Самородов - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Максим
    Фамилия Самородов
    Команда Актобе
    Состав Основной
    Родной город Актюбинск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 июня 2002 (20 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Жетысу 0:1 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
    83'
    Статистика по турнирам
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