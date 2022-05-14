Максим Самородов - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Самородов
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Актюбинск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Самородов
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Актюбинск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Жетысу
|0:1
|Актобе
|Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
|83'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Актобе
|9
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -68'
|Актобе (Актобе)
|4:1
|Кайрат (Алматы)
|15.10.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Актобе (Актобе)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|1:0
|Тараз (Тараз)
|05.09.2022
|88' -90'
|Актобе (Актобе)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|26.08.2022
|76' -90'
|Актобе (Актобе)
|1:0
|Аксу (Аксу)
|12.07.2022
|81' -90'
|Туран (Туркестан)
|0:2
|Актобе (Актобе)
|02.07.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Караганда)
|2:3
|Актобе (Актобе)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|4:1
|Астана (Астана)
|90'
|14.05.2022
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|2:1
|Тобол (Костанай)
|27.04.2022
|Был в запасе
|Тараз (Тараз)
|3:0
|Актобе (Актобе)
|81'
|16.04.2022
|46' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Актобе (Актобе)
|10.04.2022
|69' -90'
|Аксу (Аксу)
|1:2
|Актобе (Актобе)
|03.04.2022
|66' -90'
|Актобе (Актобе)
|1:1
|Шахтер (Караганда)