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    Фоде Дукуре - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Фоде
    Фамилия Дукуре
    Команда Реймс
    Состав Молодежный
    Родной город Бамако
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 февраля 2001 (22 года)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.10.2021 Был в запасе Бордо (Бордо) 3:2 Реймс (Реймс)
    17.10.2021 46' -90' Брест (Брест) 1:1 Реймс (Реймс)
    01.10.2021 72' -90' Ланс (Ланс) 2:0 Реймс (Реймс)
    26.09.2021 Был в запасе Реймс (Реймс) 3:1 Нант (Нант)
    22.09.2021 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:1 Реймс (Реймс)
    19.09.2021 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    29.08.2021 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:2 ПСЖ (Париж)
    22.08.2021 Был в запасе Метц (Метц) 1:1 Реймс (Реймс)
    15.08.2021 Был в запасе Реймс (Реймс) 3:3 Монпелье (Монпелье)
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