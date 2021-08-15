Фоде Дукуре - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Фоде
|Фамилия
|Дукуре
|Команда
|Реймс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Фоде
|Фамилия
|Дукуре
|Команда
|Реймс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2021
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|3:2
|Реймс (Реймс)
|17.10.2021
|46' -90'
|Брест (Брест)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|01.10.2021
|72' -90'
|Ланс (Ланс)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|3:1
|Нант (Нант)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Реймс (Реймс)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:2
|ПСЖ (Париж)
|22.08.2021
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|15.08.2021
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|3:3
|Монпелье (Монпелье)