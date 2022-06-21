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    Давид Бязров - статистика

    #91 | Вратарь
    Имя Давид
    Фамилия Бязров
    Команда Зенит
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 февраля 2003 (20 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 1 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.06.2022 Был в запасе ЦСКА (Москва) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    25.06.2022 Был в запасе Сочи (Сочи) 1:1
    (2:4)п    		 Зенит (Санкт-Петербург)
    21.06.2022 90' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1
    (5:3)п    		 Пари НН (Нижний Новгород)
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