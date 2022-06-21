Давид Бязров - статистика
#91 | Вратарь
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Бязров
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Бязров
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|1
|-4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.06.2022
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:1
(2:4)п
|Зенит (Санкт-Петербург)
|21.06.2022
|90' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
(5:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)