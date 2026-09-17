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Чехия. Шанс Лига
Команды
Виктория
Денис Висински
Статистика
€ 3 млн
Денис Висински - статистика
Виктория
21 марта 2003 (23)
#9 | Полузащитник
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1 тур
Виктория
0 : 3
17.09.2026
Юнион СЖ
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Виктория
2 : 3
13.09.2026
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
0 : 0
09.09.2026
Виктория
1' - 59'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Артис
0 : 3
05.09.2026
Виктория
1' - 90'
30'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
1 : 1
30.08.2026
Словацко
46' - 90'
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Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Лига Европы 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Команда
И
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П
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Виктория
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Виктория
0 : 3
17.09.2026
Юнион СЖ
1' - 46'
Лига Европы, 4 раунд
Виктория
5 : 1
27.08.2026
Црвена Звезда
1' - 72'
58'
Лига Европы, 4 раунд
Црвена Звезда
3 : 0
20.08.2026
Виктория
73' - 90'
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