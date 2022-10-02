Денис Висински - статистика
#41 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Висински
|Команда
|Славия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 марта 2003 (19 лет)
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Висински
|Команда
|Славия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 марта 2003 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|14
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|1' -27'
|Слован (Либерец)
|0:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|05.02.2023
|1' -76'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Слован (Либерец)
|29.01.2023
|1' -74'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Пардубице (Пардубице)
|12.11.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Слован (Либерец)
|06.11.2022
|1' -74'
|Слован (Либерец)
|2:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|30.10.2022
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|3:0
|Слован (Либерец)
|22.10.2022
|1' -83'
|Слован (Либерец)
|2:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|75' 64'
|16.10.2022
|73' -90'
|Фастав (Злин)
|2:1
|Слован (Либерец)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|0:0
|Баник (Острава)
|02.10.2022
|1' -75'
|Славия (Прага)
|3:0
|Слован (Либерец)
|17.09.2022
|1' -83'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|11.09.2022
|70' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:2
|Слован (Либерец)
|03.09.2022
|46' -90'
|Слован (Либерец)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Сигма (Оломоуц)
|1:1
|Слован (Либерец)
|59'
|28.08.2022
|76' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:2
|Слован (Либерец)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|1:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Пардубице (Пардубице)
|2:1
|Слован (Либерец)
|06.08.2022
|80' -90'
|Слован (Либерец)
|5:1
|Теплице (Теплице)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Спарта (Прага)
|1:2
|Слован (Либерец)