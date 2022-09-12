Алехандро Маркес - статистика
#57 | Нападающий
|Имя
|Алехандро
|Фамилия
|Маркес
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Каракас
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 августа 2000 (22 года)
|Рост
|189
|Имя
|Алехандро
|Фамилия
|Маркес
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Каракас
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 августа 2000 (22 года)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эшторил
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|Был в запасе
|Эшторил (Эшторил)
|1:3
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|09.02.2023
|82' -90'
|Эшторил (Эшторил)
|2:1
|Боавишта (Порту)
|29.12.2022
|1' -90'
|Эшторил (Эшторил)
|0:0
|Боавишта (Порту)
|14.11.2022
|46' -90'
|Санта-Клара (Понта-Делгада)
|3:1
|Эшторил (Эшторил)
|01.10.2022
|65' -90'
|Шавиш (Шавиш)
|1:1
|Эшторил (Эшторил)
|17.09.2022
|67' -90'
|Эшторил (Эшторил)
|1:1
|Порту (Порту)
|12.09.2022
|61' -90'
|Визела (Визела)
|0:1
|Эшторил (Эшторил)