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    Алехандро Маркес - статистика

    #57 | Нападающий
    Имя Алехандро
    Фамилия Маркес
    Команда Ювентус
    Состав Молодежный
    Родной город Каракас
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 августа 2000 (22 года)
    Рост 189
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