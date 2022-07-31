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    Fredy Valencia - статистика

    #45 | Нападающий
    Имя Fredy Valencia
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЛАСК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.10.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 0:3 Хартберг (Хартберг)
    31.07.2022 83' -90' Аустрия (Вена) 1:1 ЛАСК (Линц)
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