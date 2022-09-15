Владислав Ванат - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Ванат
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 января 2002 (21 год)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Ванат
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 января 2002 (21 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|3
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|27.10.2022
|1' -84'
|АЕК (Ларнака)
|3:3
|Динамо (Киев)
|45'
|13.10.2022
|66' -90'
|Динамо (Киев)
|0:1
|Ренн (Ренн)
|90'
|06.10.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Динамо (Киев)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:1
|АЕК (Ларнака)