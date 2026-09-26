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Хорватия. Футбольная лига
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Динамо Загреб
Йосип Мишич
Статистика
€ 1 млн
Йосип Мишич - статистика
Динамо Загреб
28 июня 1994 (32)
#27 | Полузащитник
187 см
Хорватия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
76' - 90'
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Динамо Загреб
3 : 2
20.09.2026
Локомотива
1' - 69'
69'
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
1' - 90'
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
Осиек
4 : 2
12.09.2026
Динамо Загреб
1' - 77'
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Динамо Загреб
1 : 0
05.09.2026
Горица
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Хорватия. Футбольная лига 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Хорватия. Футбольная лига 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
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Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Загреб
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
1' - 90'
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