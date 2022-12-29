Дэрил Дайк - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Дэрил
|Фамилия
|Дайк
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июня 2000 (22 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Дэрил
|Фамилия
|Дайк
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июня 2000 (22 года)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 90'
|Халл Сити
|2:0
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|1' - 78'
|Вест Бромвич
|2:0
|Мидлсбро
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|8' 10'
|20.02.2023
|62' - 90'
|Уотфорд
|3:2
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|80' - 90'
|Вест Бромвич
|1:1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|10.02.2023
|1' - 68'
|Бирмингем Сити
|2:0
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|16
|5
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|25.02.2023
|1' -78'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|8' 10'
|20.02.2023
|62' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|3:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|15.02.2023
|80' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|10.02.2023
|1' -68'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|03.02.2023
|1' -59'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|20.01.2023
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.01.2023
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|39' 90'
|02.01.2023
|1' -66'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|60'
|29.12.2022
|63' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Престон (Престон)
|26.12.2022
|1' -64'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|21.12.2022
|66' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.12.2022
|1' -57'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|12.12.2022
|64' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|82' 70'
|12.11.2022
|90' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|30.07.2022
|79' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)