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    Дэрил Дайк - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Дэрил
    Фамилия Дайк
    Команда Вест Бромвич
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 июня 2000 (22 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 90' Халл Сити 2:0 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 1' - 78' Вест Бромвич 2:0 Мидлсбро Англия. Чемпионшип, 34 тур
    8' 10'
    20.02.2023 62' - 90' Уотфорд 3:2 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 33 тур
    15.02.2023 80' - 90' Вест Бромвич 1:1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 32 тур
    10.02.2023 1' - 68' Бирмингем Сити 2:0 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 16 5 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    25.02.2023 1' -78' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    8' 10'
    20.02.2023 62' -90' Уотфорд (Уотфорд) 3:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    15.02.2023 80' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    10.02.2023 1' -68' Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    03.02.2023 1' -59' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    20.01.2023 1' -90' Бернли (Бернли) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    14.01.2023 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 2:3 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    39' 90'
    02.01.2023 1' -66' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Рединг (Рединг)
    60'
    29.12.2022 63' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Престон (Престон)
    26.12.2022 1' -64' Бристоль Сити (Бристоль) 0:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    21.12.2022 66' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    17.12.2022 1' -57' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    12.12.2022 64' -90' Сандерленд (Сандерленд) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    82' 70'
    12.11.2022 90' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    30.07.2022 79' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
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