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Египет. Премьер-лига
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Керамика Клеопатра
Амр Сулейя
Статистика
€ 150 тыс
Амр Сулейя - статистика
Керамика Клеопатра
2 апреля 1989 (37)
#17 | Полузащитник
185 см
Египет
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Египет
1 : 0
06.09.2025
Тунис
1' - 90'
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