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    Elvin Ibrisimovic - статистика

    #37 | Нападающий
    Имя Elvin Ibrisimovic
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вадуц 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 76' -83' Вадуц (Вадуц) 1:3 Уйпешт (Будапешт)
    22.07.2021 79' -89' Уйпешт (Будапешт) 2:1 Вадуц (Вадуц)
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