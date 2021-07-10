Сефер Эмини - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Сефер
|Фамилия
|Эмини
|Команда
|Македония ГП
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 2000 (22 года)
|Рост
|174
|Имя
|Сефер
|Фамилия
|Эмини
|Команда
|Македония ГП
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 2000 (22 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2021
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|15.08.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:1
|Акрон (Тольятти)
|08.08.2021
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|31.07.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Балтика (Калининград)
|25.07.2021
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|2:2
|Акрон (Тольятти)
|17.07.2021
|74' -88'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|10.07.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)