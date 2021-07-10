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    Сефер Эмини - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Сефер
    Фамилия Эмини
    Команда Македония ГП
    Состав Основной
    Родной город Скопье
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июля 2000 (22 года)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акрон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2021 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 1:0 Акрон (Тольятти)
    15.08.2021 Был в запасе Томь (Томск) 2:1 Акрон (Тольятти)
    08.08.2021 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:0 Акрон (Тольятти)
    31.07.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:0 Балтика (Калининград)
    25.07.2021 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 2:2 Акрон (Тольятти)
    17.07.2021 74' -88' Акрон (Тольятти) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    10.07.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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