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    Léo Lacroix - статистика

    Имя Léo Lacroix
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сьон 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.08.2021 Был в запасе Сьон (Сьон) 1:0 Янг Бойз (Берн)
    01.08.2021 1' -89' Базель (Базель) 6:1 Сьон (Сьон)
    36'
    25.07.2021 1' -89' Сьон (Сьон) 1:2 Серветт (Женева)
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